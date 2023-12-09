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Сезон хурмы в разгаре. Чем полезен этот фрукт и кому следует от него отказаться

Полезна ли хурма (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Хурма является очень полезным зимним фруктом, которым любят лакомиться украинцы. Но наряду с положительными эффектами на здоровье она может наносить и вред, поэтому не стоит злоупотреблять этими плодами.

О том, чем полезна хурма и кому ее нельзя есть, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попка в Instagram.

Чем полезна хурма

"Хурма содержит много клетчатки, которую большинство из нас не доедает, суточная норма - 25-30 граммов. Клетчатка - это волокна растений, которым питаются полезные бактерии в нашем организме. Она очищает желудочно-кишечный тракт, а еще она дает сытость", - объясняет эксперт.

Кроме клетчатки, хурма также содержит большое количество каротиноидов, положительно влияющих на зрение.

"Исследование 1994 года показало, что каротиноиды помогают уменьшить напряжение глаз и улучшить ночное зрение. Но вот эти вещества хуже усваиваются из источников растительного происхождения, чем из животного", - добавляет Попко.

Также в хурме много витамина С и магния, но чтобы покрыть дневную потребность в этих элементах, нужно будет есть очень много фрукта. А этого не стоит делать, потому что в хурме высокий уровень сахара.

"Хурма содержит танины, которые замедляют моторику кишечника. Поэтому, если у вас запоры, можно есть только спелые плоды, потому что чем меньше спелый плод, тем больше в нем таннинов", - отмечает тренер.

В этих плодах также много катехинов, укрепляющих сосуды и капилляры.

Кому следует отказаться от хурмы

Недостатком хурмы является то, что в ней много сахара. Достаточно съесть 300-граммовый фрукт, чтобы набрать дневную норму. Именно из-за высокого содержания сахара она может провоцировать вздутие.

"Даже если вы здоровы, то не стоит съедать более 1 хурмы в день. Если у вас возникает вздутие после нее, то нужно отказаться от употребления, или есть не больше половины фрукта", - советует Попко.

Он добавляет, если у человека возникает вздутие после употребления фруктов, то это признак нарушения в ЖКТ.

"Если будете воспринимать такое состояние нормой, то это приведет к дефициту витаминов и минералов, а отсюда - хроническая усталость, выпадение волос, слабые ногти, сухая кожа, аллергические реакции", - предостерегает эксперт.

Также он поделился лайфхаком, как избавиться от терпкости в хурме. Для этого нужно ее на несколько минут опустить в соленую воду. Это изменит ее вкус.

 

Раньше мы писали о том, полезно ли есть супы и что произойдет, если от них отказаться.

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