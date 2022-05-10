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Во Львовской области разрешили посещать леса, но есть ограничения

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Львовская область, Вторник 10 мая 2022 17:35
Во Львовской области разрешили посещать леса, но есть ограничения Фото: во Львовской области разрешили посещать леса, но есть ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области разрешили посещать леса с определенными ограничениями. А именно: ходить туда можно только пешком, заезд транспортом запрещается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Ходить в лес можно только пешком. Заезжать на территорию лесных массивов любым транспортом запрещено. Также, из-за высокого риска пожаров, нельзя разжигать костры в лесах", - написал Козицкий.

По его словам, этот риск, в частности, связан с ростом средней суточной температуры.

"Попутно напомню: за сжигание сухой травы предусмотрен штраф: для граждан от 3 060 до 6 120 гривен; для должностных лиц 15 300 до 21 420 гривен", - добавил Козицкий.

Напомним, ранее в Киеве власть пригрозила горожанам штрафами за посещение лесов и лесопарков.

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