Вместо сейфа: в Днепре придумали оригинальный способ хранить бюллетени

В Днепре бюллетени поместили в кастрюли (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре беллютени не поместились в сейфы

Местные выборы, которые проходят по всей стране 25 октября, не обходятся без курьезов. К примеру, в Днепре на избирательном участке на проспекте Драгоманова, 50, бюллетени вместо сейфа поместили в кастрюли.

Это сделали так, потому что сейф оказался слишком мал для такого количества бюллетеней. Об этом рассказала глава участковой избирательной комиссии Людмила Волнянская, передает "Суспильне".

Она заявила, что на участке зарегистрированы 1285 избирателей, а это около 5000 бюллетеней. При этом они действовали по инструкции, согласно которой, бюллетени должны быть помещены в емкость, которая не горит.

По словам Волнянской, после того, как бюллетени привезли на участок, опечатали и сдали под охрану полиции, их пересчитали и количество сошлось.

"В комнате сейф, 2 емкости и 2 полицейских сутки дежурили", - рассказала председатель УИК №12129.

Напомним, сегодня региональные Telegram-каналы публиковали множество фото и видео, на которых видно, как кабинки для голосования соорудили просто из подручных материалов. При этом в некоторых местах в кабинках даже было темно, поскольку на избирательном участке не было света.

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