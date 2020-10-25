Проголосовал 7 раз: в сети показали правду об "опросе Зеленского"

Местные выборы 2020 (фото: РБК-Украина)

На местных выборах 25 октября можно ответить на "5 вопросов президента Зеленского"

На местных выборах, которые проходят 25 октября 2020, волонтеры предлагают избирателям ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. Один из активистов показал, что результаты такого голосования могут быть непоказательны, ведь ему удалось "поставить галочки" аж семь раз.

После того, как блогер и координатор "Опоры" Andriy Popyk вышел из участка в городе Хмельницкий, он заполнил анкету несколько раз подряд и бросил все листовки в специальный ящик. При этом сделал он это с разрешения волонтеров.

"Все что надо знать о результатах "опроса" под участками: "Можно, я второй раз проголосую?" - "Давайте, сделаете мне статистику..." Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), дальше уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса?" - спрашивает Андрей.

Все что надо знать о результатах "опроса" под участками: - можно я второй раз проголосую? - давайте, сделаете мне статистику... Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), дальше уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса? :) Posted by Andriy Popyk on Sunday, October 25, 2020

На опрос Зеленского можно ответить несколько раз (видео: facebook.com/andriipopyk)

Интересно, что украинцы в комментариях не слишком удивляются таким нарушениям:

"Они только будут благодарны за количество. Здесь от выработки.

Давай еще за меня и за мою жену. Раз пять, потому что нас дома нет. А на следующем опросе я за тебя проголосую.

Я даже не удивлена, что этот процесс так проходит.

То есть в анкете не спрашивали ни возраст, ни пол, ни статус, ни доход? Получается это даже не соцопрос?"

Ранее РБК-Украина писало о том, что нужно знать об опросе Зеленского.

К слову, в Минздраве рекомендуют брать с собой на избирательные участки ручку, а детей оставлять дома. Обязательно нужно придерживаться социальной дистанции и быть в маске.