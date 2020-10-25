Проголосовал 7 раз: в сети показали правду об "опросе Зеленского"

На местных выборах 25 октября можно ответить на "5 вопросов президента Зеленского"
На местных выборах, которые проходят 25 октября 2020, волонтеры предлагают избирателям ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. Один из активистов показал, что результаты такого голосования могут быть непоказательны, ведь ему удалось "поставить галочки" аж семь раз.
После того, как блогер и координатор "Опоры" Andriy Popyk вышел из участка в городе Хмельницкий, он заполнил анкету несколько раз подряд и бросил все листовки в специальный ящик. При этом сделал он это с разрешения волонтеров.
"Все что надо знать о результатах "опроса" под участками: "Можно, я второй раз проголосую?" - "Давайте, сделаете мне статистику..." Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), дальше уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса?" - спрашивает Андрей.
Все что надо знать о результатах "опроса" под участками: - можно я второй раз проголосую? - давайте, сделаете мне статистику... Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), дальше уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса? :)Posted by Andriy Popyk on Sunday, October 25, 2020
На опрос Зеленского можно ответить несколько раз (видео: facebook.com/andriipopyk)
Интересно, что украинцы в комментариях не слишком удивляются таким нарушениям:
Ранее РБК-Украина писало о том, что нужно знать об опросе Зеленского.
К слову, в Минздраве рекомендуют брать с собой на избирательные участки ручку, а детей оставлять дома. Обязательно нужно придерживаться социальной дистанции и быть в маске.