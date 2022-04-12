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Как сейчас живет село под Чернобылем, которое было атаковано еще в первые дни войны

Скриншот: как сейчас живет село Термаховка под Чернобылем
Автор: Светлана Мащенко

Село Термаховка, что расположено западнее Чернобыльской зоны, километрах в 50-ти, претерпело разрушений от обстрелов в первые дни войны. Местные рассказали, как они пережили оккупацию, что длилась в течение месяца.

Об этом говорится в рамках проекта "Український свідок".

Киевская область стала боем боевых действий с первых дней войны. Еще 24 февраля российские войска зашли в Чернобыль.

"Кажется, 24 февраля шли танки... Сосед мертвый лежал... 26 числа этакое нам сделали ... Я сейчас как будто живу, и как будто не живу", - вспоминает Людмила Александровна, жительница села, показывая последствия разрушений.

На видео - разбитые дома, разбитые автомобили. Посреди деревни - свежие могилы.

Братья Анатолий и Владимир рассказывают, как их мать Алла получила ранения. 28 февраля она умерла. Скорые не могли добраться к селу из-за постоянных боевых действий. Их отец, 71-летний Петр, остался жив. Женщину похоронили прямо во дворе

Термаховка - маленькая деревня, в которой все друг друга знают. До войны здесь проживало около 400 человек, теперь местные знают, где кто похоронен.

Ранее мы писали про героев войны, которых мы часто не замечаем.

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