Як зараз живе село під Чорнобилем, яке було атаковане ще в перші дні війни

Київська область стала боєм бойових дій з перших днів війни. Ще 24 лютого російські війська зайшли в Чорнобиль.

"Здається, 24 лютого йшли танки... Сусід мертвий лежав... 26 числа отаке нам зробили… Я зараз наче живу, й наче не живу", - згадує Людмила Олександрівна, жителька села, показуючи наслідки руйнувань.

На відео - розтрощені хати, розбиті автомобілі. Посеред села - свіжі могили.

Брати Анатолій і Володимир розповідають, як їх мати Алла дістала поранень. 28 лютого вона померла. Швидкі не могли дістатись села через постійні бойові дії. Їх батько, 71-річний Петро, залишився живим. Жінку поховали прямо у дворі

Термахівка - маленьке село, в якому всі одне одного знають. До війни тут мешкало близько 400 людей, тепер місцеві знають, де хто похований.