Как сейчас выглядит и чем занимается дочь Кузьмы Скрябина (фото)

Кузьма Скрябин (Колаж РБК-Украина)

Дочь Кузьмы Скрябина учится в медицинском университете

В браке Кузьмы Скрябина и Светланы Бабийчук родилась единственная дочь, которой дали необычное имя - Мария-Барбара. Андрей Кузьменко ласково называл девочку Басей и души в ней не чаял.

Сейчас девушке 22 года, она живет в Киеве и учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, хочет стать дерматологом.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара (фото: facebook.com/barbara.kuzmenko.5)

В социальных сетях Мария-Барбара публикует фото с отдыха, а также с букетами и подарками. Очевидно у девушки есть молодой человек.

Когда отца не стало, девушке было 17 лет. Ей пришлось нелегко, родные даже обращались к специалистам.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара (фото: facebook.com/barbara.kuzmenko.5)

Благотворительный "Фонд имени Кузьмы Скрябина" и ныне помогает детским домам, больницам, занимается волонтерской деятельностью и поддерживает украинских военных.

Кузьма прожил с супругой 20 лет - пара поженилась в 1994 года, а знакомы они были со школы - учились в параллельных классах. В 1997 году у них родилась дочь. Интересным фактом является то, что Кузьма назвал девочку в честь кумира молодости - актрисы Барбары Брыльской.

Кузьма Скрябин с дочерью Марией-Барбарой (фото: facebook.com)

Андрей Кузьменко трагически погиб ранним утром 2 февраля 2015 года на 47-м году жизни возле села Лозоватка Днепропетровской области. Автомобиль музыканта столкнулся с молоковозом, Кузьма погиб на месте.

Семья Кузьмы получила из рук Петра Порошенко орден "За заслуги" I степени. Андрей был волонтером, много помогал украинской армии, и открыто высказывал свои политические позиции.

Дочь и жена Скрябина получили орден "За мужество" (фото: facebook.com)