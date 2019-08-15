В "ДНР" со скандалом отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина: все подробности

Кузьма Скрябин (фото: коллаж РБК-Украина)

В Донецке организаторы концерта в честь памяти Кузьмы не захотели иметь проблемы и отменили мероприятие

В оккупированном боевиками Донецке отменили концерт в честь лидера группы "Скрябин" Кузьмы (Андрея Кузьменко) в связи с угрозами, которые начали поступать организаторам. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Концерт должен был пройти 17 августа в в "Кинокофейне". Дата была выбрана не с проста, ведь именно в этот день украинскому музыканту могло бы исполниться 51 год, если бы не автокатастрофа в 2015 году, которая забрала жизнь Кузьмы.

Кузьма Скрябин (фото: Униан)

В пророссийских сообществах во "ВКонтакте" начали появляться публикации, в которых резко критиковалось стремление организаторов провести данный концерт. Кроме того, в одном из постов в сторону организаторов посыпались угрозы с призывом "МГБ ДНР" разобраться в ситуации.

Скриншот с "ВКонтакте"

Стоит отметить, что было достаточное количество и тех пользователей, которые просили не политизировать мероприятие, поскольку им нравится творчество группы "Скрябин".

Скриншот с "ВКонтакте"

В итоге из-за угроз мероприятие отменили и страница концерта во "ВКонтакте" была удалена. Организаторы концерта никак эту ситуацию не прокомментировали.

Скриншот с "ВКонтакте"

Предыдущий вечер памяти Кузьмы Скрябина в Донецке состоялся 2 февраля 2019 года в "Кинокофейне".

Скриншот с "ВКонтакте"

Напомним, что на имя погибшего Кузьмы налоговая прислала уведомление о штрафе.

Ранее сообщалось, Кузьме Скрябину установят новый памятник на границе сел Святопетровское и Софиевская Борщаговка.