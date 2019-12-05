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Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)

STYLERПерсони    05.12.2019 - 09:39
Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)
Кузьма Скрябін (Колаж РБК-Україна)

Дочка Кузьми Скрябіна навчається в медичному університеті

У шлюбі Кузьми Скрябіна і Світлани Бабійчук народилася єдина дочка, якій дали незвичне ім'я - Марія-Барбара. Андрій Кузьменко ласкаво називав дівчинку Бася і любив її до нестями.

Зараз дівчині 22 роки, вона живе в Києві і навчається в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, хоче стати дерматологом.

Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара (фото: facebook.com/barbara.kuzmenko.5)

У соціальних мережах Марія-Барбара публікує фото з відпочинку, а також з букетами і подарунками. Очевидно у дівчини є коханий.

Коли батька не стало, дівчині було 17 років. Їй довелося нелегко, рідні навіть зверталися до фахівців.

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара (фото: facebook.com/barbara.kuzmenko.5)

Благодійний "Фонд імені Кузьми Скрябіна" і нині допомагає дитячим будинкам, лікарням, займається волонтерською діяльністю і підтримує українських військових.

Кузьма прожив з дружиною 20 років - пара одружилася в 1994 року, а знайомі вони були зі школи - вчилися в паралельних класах. У 1997 році у них народилася дочка. Цікавим фактом є те, що Кузьма назвав дівчинку на честь кумира молодості - актриси Барбари Брильської.

Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)

Кузьма Скрябін з дочкою Марією-Барбарою (фото: facebook.com)

Андрій Кузьменко трагічно загинув рано вранці 2 лютого 2015 року на 47-му році життя біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Автомобіль музиканта зіткнувся з молоковозом, Кузьма загинув на місці.

Сім'я Кузьми отримала з рук Петра Порошенка орден "За заслуги" I ступеня. Андрій був волонтером, багато допомагав українській армії, і відкрито висловлював свої політичні позиції.

Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)

Дочка і дружина Скрябіна отримали орден "За мужність" (фото: facebook.com)

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