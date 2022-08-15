Как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка: сравните с фото до войны

Сейчас, если бы не война, в Кирилловке был бы бархатный сезон, в котором на курорте всегда наблюдалось огромное количество туристов. С приходом туда оккупантов ситуация изменилась, поселок не узнать.
В сети показали видео, как сейчас выглядит курорт в Запорожской области.
В этом году сюда большей частью заезжают жители Мелитополя и Акимовки, а также российские и боевики так называемой "ЛДНР".
Так, к середине августа в поселке работает несколько продуктовых, открылся магазин с мелочами, но на пляжах все также пусто.
А вот еще одно видео с некогда популярного курорта.
Отдых в люксовом номере с бассейном в центре Кирилловки на середину обойдется в 250 гривен с человека.
Но людей в поселке почти нет. Очень редко на пляжах можно увидеть отдыхающих.
В заведениях и магазинах ценники стоят в гривнах, но также указывается и цена в рублях.
В 2021 году цены на жилье в поселке стартовали с 350 гривен с человека. Это был номер с удобствами на улице, не люкс. В роскошных апартаментах можно было устроиться от 700 гривен за сутки.
Как мы ранее писали, жители Кирилловки показали состояние Азовского моря в Кирилловке.
А еще мы рассказывали, что в Одессе решили открыть купальный сезон.