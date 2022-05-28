Як зараз виглядає "Артемсіль" після бомбардувань окупантів (відео)

Завод "Артемсіль" в Донецькій області є найбільшим виробником солі в Україні. Місяць тому компанія призупинила свою роботу через обстріли з метою безпеки співробітників.

Окупанти продовжують знищувати підприємство і обстрілювати його з усіх боків.