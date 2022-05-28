Як зараз виглядає "Артемсіль" після бомбардувань окупантів (відео)
Завод "Артемсіль" в Донецькій області є найбільшим виробником солі в Україні. Місяць тому компанія призупинила свою роботу через обстріли з метою безпеки співробітників.
Окупанти продовжують знищувати підприємство і обстрілювати його з усіх боків.
На відео показали наслідки "русского мира".
За попередньою інформацією, обстріл був 27 травня. На кадрах ви можете побачити моторошні обстріли.
"Артемсіль" - просто біль, окупанти гатили по унікальному підприємству, яке розташоване в Соледарі, Донецької області", - сказано під відео.
Підприємство зупинили ще в квітні 2022 року, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.
Так зараз виглядає "Артемсіль" (фото: Вільне радіо)
Відзначається, що війська РФ ракетним ударом зруйнували будівлі заводу "Артемсіль" в Соледарі. На місці події в результаті вибуху сталася пожежа, а уламки будівлі були відкинуті на десятки метрів.
Як раніше виглядав завод
Так виглядало підприємство "Артемсіль" (фото: facebook.com/ArtyomsaltUkraine)
Як ми раніше писали, дефіцит солі в Україні буде ліквідовано найближчим часом за рахунок поставок з європейських країн.
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