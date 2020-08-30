Как в Северной Корее: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рождения

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Лукашенко поздравили с днем рождения, но в сети высмеяли это

Александр Лукашенко сегодня, 30 августа, празднует 66-й день рождения. По этому поводу военный комиссариат Гомельской области Беларуси записал поздравительное видео, которое сильно раскритиковали пользователи сети.

Работники комиссариата пожелали Лукашенко здоровья и неиссякаемой энергии. Они также уверенны в том, что глава государства "продолжит трудиться на благо народа Беларуси".

Во время поздравления люди держали государственные флажки и шарики, а свое поздравление завершили словами "С днем рождения, Батя!".

Военный комиссариат Гомельской области Беларуси поздравил Александра Лукашенко с днем рождения (видео: YouTube)

В сети большинство людей негативно восприняли такое поздравление. При этом люди сравнили манеру поздравления с Северной Кореей. Вот, что они пишут по этому поводу.

Рабы;

Уныло получилось. Переписывать заставят;

Прям как в Северной Корее;

Это так называемый военком, которому в Жлобине женщина оплеух навешала. Комедиант;

Грустненько как-то;

Гребанный стыд;

Как из Северной Кореи картинка;

Фу!

Уныло, как и все лукашенковское;

Испанский стыд;

Back to USSR! Осталось только трибуну построить как у стен Кремля (вдоль проспекта).

Скриншоты с Twitter

Напомним, что в день рождения Александра Лукашенко в Минске снова начались протесты. Белорусы хотели провести Марш мира и независимости. При этом силовики перекрывают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.