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Как в Северной Корее: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рождения

Гомель, Воскресенье 30 августа 2020 17:21
Как в Северной Корее: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рождения
Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Автор: Styler

Лукашенко поздравили с днем рождения, но в сети высмеяли это

Александр Лукашенко сегодня, 30 августа, празднует 66-й день рождения. По этому поводу военный комиссариат Гомельской области Беларуси записал поздравительное видео, которое сильно раскритиковали пользователи сети.

Работники комиссариата пожелали Лукашенко здоровья и неиссякаемой энергии. Они также уверенны в том, что глава государства "продолжит трудиться на благо народа Беларуси".

Во время поздравления люди держали государственные флажки и шарики, а свое поздравление завершили словами "С днем рождения, Батя!".

Военный комиссариат Гомельской области Беларуси поздравил Александра Лукашенко с днем рождения (видео: YouTube)

В сети большинство людей негативно восприняли такое поздравление. При этом люди сравнили манеру поздравления с Северной Кореей. Вот, что они пишут по этому поводу.

  • Рабы;
  • Уныло получилось. Переписывать заставят;
  • Прям как в Северной Корее;
  • Это так называемый военком, которому в Жлобине женщина оплеух навешала. Комедиант;
  • Грустненько как-то;
  • Гребанный стыд;
  • Как из Северной Кореи картинка;
  • Фу!
  • Уныло, как и все лукашенковское;
  • Испанский стыд;
  • Back to USSR! Осталось только трибуну построить как у стен Кремля (вдоль проспекта).

Как в Северной Корее: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рожденияКак в Северной Корее: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рожденияКак в Северной Корее: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рождения

Скриншоты с Twitter

Напомним, что в день рождения Александра Лукашенко в Минске снова начались протесты. Белорусы хотели провести Марш мира и независимости. При этом силовики перекрывают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.

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