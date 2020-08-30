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Як у Північній Кореї: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народження

Гомель, Неділя 30 серпня 2020 17:21
Як у Північній Кореї: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народження
Олександр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Автор: Styler

Лукашенко привітали з днем народження, але в мережі висміяли це

Олександр Лукашенко сьогодні, 30 серпня, святкує 66-й день народження. З цього приводу військовий комісаріат Гомельської області Білорусі записав вітальне відео, яке сильно розкритикували користувачі мережі.

Працівники комісаріату побажали Лукашенко здоров'я та невичерпної енергії. Вони також впевнені в тому, що глава держави "продовжить працювати на благо народу Білорусі".

Під час вітання люди тримали державні прапорці та кульки, а своє привітання завершили словами "З днем народження, Батя!".

Військовий комісаріат Гомельської області Білорусі привітав Олександра Лукашенка з днем народження (відео: YouTube)

У мережі більшість людей негативно сприйняли таке привітання. При цьому люди порівняли манеру привітання з Північною Кореєю. Ось що вони пишуть з цього приводу.

  • Раби;
  • Понуро вийшло. Переписувати змусять;
  • Прям як в Північній Кореї;
  • Це так званий воєнком, якому у Жлобіні жінка ляпасів навішала. Комедіант;
  • Сумненько якось;
  • Гребанний сором;
  • Як з Північної Кореї картинка;
  • Фу!
  • Понуро, як і все лукашенківське;
  • Іспанський сором;
  • Back to USSR! Залишилося лише трибуну побудувати біля стін Кремля (вздовж проспекту).

Як у Північній Кореї: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народженняЯк у Північній Кореї: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народженняЯк у Північній Кореї: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народження

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що в день народження Олександра Лукашенка в Мінську знову почалися протести. Білоруси хотіли провести Марш миру і незалежності. При цьому силовики перекривають підходи до площі Незалежності і блокують натовп.

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