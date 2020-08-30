Як у Північній Кореї: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народження

Олександр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Лукашенко привітали з днем народження, але в мережі висміяли це

Олександр Лукашенко сьогодні, 30 серпня, святкує 66-й день народження. З цього приводу військовий комісаріат Гомельської області Білорусі записав вітальне відео, яке сильно розкритикували користувачі мережі.

Працівники комісаріату побажали Лукашенко здоров'я та невичерпної енергії. Вони також впевнені в тому, що глава держави "продовжить працювати на благо народу Білорусі".

Під час вітання люди тримали державні прапорці та кульки, а своє привітання завершили словами "З днем народження, Батя!".

Військовий комісаріат Гомельської області Білорусі привітав Олександра Лукашенка з днем народження (відео: YouTube)

У мережі більшість людей негативно сприйняли таке привітання. При цьому люди порівняли манеру привітання з Північною Кореєю. Ось що вони пишуть з цього приводу.

Раби;

Понуро вийшло. Переписувати змусять;

Прям як в Північній Кореї;

Це так званий воєнком, якому у Жлобіні жінка ляпасів навішала. Комедіант;

Сумненько якось;

Гребанний сором;

Як з Північної Кореї картинка;

Фу!

Понуро, як і все лукашенківське;

Іспанський сором;

Back to USSR! Залишилося лише трибуну побудувати біля стін Кремля (вздовж проспекту).

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що в день народження Олександра Лукашенка в Мінську знову почалися протести. Білоруси хотіли провести Марш миру і незалежності. При цьому силовики перекривають підходи до площі Незалежності і блокують натовп.