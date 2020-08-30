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Лукашенко празднует 66 лет: что ему приготовили митингующие

Беларусь, Минск, Воскресенье 30 августа 2020 12:28
Лукашенко празднует 66 лет: что ему приготовили митингующие
Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анна Киселева

Александр Лукашенко будет праздновать день рождения под звуки Марш мира и независимости

Переизбранный президент Александр Лукашенко 30 августа празднует свой 66-й день рождения. В честь "праздника" белорусские протестующие планируют провести в Минске Марш мира и независимости. Об этом пишет телеграм-канал Nexta.

Начало митингов планируется на 14:00. Согласно информации организаторов, активисты планируют принести Лукашенко цветы и "креативные" подарки, которые покажут действующему президенту Беларуси реальное отношение народа.

При этом в анонсе мероприятия организаторы также выбрал своего "настоящего президента" – Светлану Тихановскую. 30 августа митингующие будут показывать, что белорусы уже выбрали другого главу государства.

Также по словам организаторов марша, действия Лукашенко могут иметь для Беларуси очень плохие последствия.

В Telegram-канале Mash сообщается, что силовики полностью перекрыли площадь Независимости в Минске.

"А вот так сейчас в Минске на площади Независимости. Протестующие хотели сегодня собраться здесь, но силовики полностью перекрыли площадь. Местные СМИ сообщают, что в центр стягивается спецтехника. Когда решил отметить день рождения узким кругом", - говорится в публикации.

Лукашенко празднует 66 лет: что ему приготовили митингующие

Площадь независимости 30 августа (фото: t.me/breakingmash)

Стоит напомнить, что массовые протесты в Беларуси начались 9 августа после публикации официальных результатов президентских выборов. После "переизбрания" Лукашенко, ОМОН с самого начала мирных протестов жестоко разгонял и задерживал активистов. Силовики применяли дубинки, резиновые пули, свето-шумовые гранаты. На протестах официально подтвердили гибель 4-х человек, но правозащитники говорят, что жертв произвола правоохранителей больше.

Ранее мы писали, что Беларусь пригрозила Украине "последствиями".

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