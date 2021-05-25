В Севастополе сорвали показ пропагандистского фильма "Ополченочка": запустили кино про героев АТО

Что произошло в Севастополе

Инцидент произошел в Севастополе, в кинотеатре "Москва", где проходит кинофестиваль "Золотой витязь". Вместо пропагандистского киношедевра от боевиков "ЛНР" зрители увидели на экране другое кино - о героях АТО.

Режиссер фильма и боевик "ЛНР" Роман Разум заявил, что это была спланированная диверсия. Что за фильм включили вместо его кинокартины, он не указал. Показ "Ополченочки" так и не состоялся.

Позже стало известно, что зрителям включили фильм "Позывной "Бандерас". Часть фильма фанаты киноискусства посмотреть успели, а потом "сломался проектор".

Кроме того, режиссер сильно возмутился тем, что организаторы фестиваля не стали оплачивать ему проезд из Луганска в Севастополь и проживание в гостинице. А его фильм даже не был включен фестивалем в конкурсную программу.

В Севастополе сорвали показ фильма "Ополченочка"

Что известно о фильме "Ополченочка"

Фильм был снят кинокомпанией "Лугафильм" при участии так называемого "министерства народной милиции ЛНР". В нем сыграла известная прокурор Наталья Поклонская – саму себя. Премьера фильма состоялась в мае 2019 года.

Как сообщили организаторы, они снова попытаются показать этот фильм на кинофестивале, но в другой день и в кинотеатре "Моряк".