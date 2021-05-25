У Севастополі зірвали показ пропагандистського фільму" Ополченочка": запустили кіно про героїв АТО

В окупованому Криму зірвали фестивальний показ пропагандистського фільму"Ополченочка". Цей кіношедевр створили бойовики "ЛНР" і привезли його на фестиваль "Золотий витязь" до Севастополя.
Як повідомляє видання "Крим.Реалії", під час показу кіномеханіки запустили не "Ополченочку", а кінокартину про героїв АТО.
Інцидент стався в Севастополі, в кінотеатрі "Москва", де проходить кінофестиваль "Золотий витязь". Замість пропагандистського кіношедевра від бойовиків "ЛНР" глядачі побачили на екрані інше кіно - про героїв АТО.
Режисер фільму і бойовик "ЛНР" Роман Разум заявив, що це була спланована диверсія. Що за фільм включили замість його кінокартини, він не вказав. Показ "Ополченочки" так і не відбувся.
Пізніше стало відомо, що глядачам включили фільм "Позивний "Бандерас". Частину фільму фанати кіномистецтва подивитися встигли, а потім "зламався проєктор".
Крім того, режисер сильно обурився тим, що організатори фестивалю не стали оплачувати йому проїзд з Луганська в Севастополь і проживання в готелі. А його фільм навіть не був включений фестивалем в конкурсну програму.
У Севастополі зірвали показ фільму "Ополченочка"
Фільм був знятий кінокомпанією "Лугафільм" за участю так званого"міністерства народної міліції ЛНР". У ньому зіграла відома прокурор Наталія Поклонська - саму себе. Прем'єра фільму відбулася в травні 2019 року.
Як повідомили організатори, вони знову спробують показати цей фільм на кінофестивалі, але в інший день і в кінотеатрі "Моряк".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі висміяли трейлер "блокбастера" бойовиків "ЛДНР".
А також розповідали про те, що Поклонська попросила допомоги в Ілона Маска.