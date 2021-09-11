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В сети высмеяли "креатив" работников Укрзализныци (фото)

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Суббота 11 сентября 2021 15:15
В сети высмеяли "креатив" работников Укрзализныци (фото) Лампу в поезде Укрзализныци отремонтировали пластырем (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В поезде пассажиры заметили неординарное решение проблемы с не прикрученной лампой. В частности, ее к потолку прилепили медицинским пластырем от мозолей.

Об этом в Facebook написала Дарья Мазур.

Так, инцидент произошел в поезде №150 сообщением "Ивано-Франковск - Полтава".

"Мужчина ехал из Львова поездом №150 и заметил над своим местом вот такое неординарное, я бы даже сказала, креативное решение. Лампа (кстати, рабочая) была надежно прикреплена к потолку с помощью медицинского пластыря", - написала жена пассажира поезда Дарья Мазур.

В сети высмеяли &quot;креатив&quot; работников Укрзализныци (фото)В сети высмеяли &quot;креатив&quot; работников Укрзализныци (фото)Лампу в поезде Укрзализныци отремонтировали пластырем (facebook.com/ Дарья Мазур)

В сети пользователи пишут, что так прикрутить лампу могли скорее все пассажиры.

  • Так это чтобы вагончик не заболел;
  • Когда под рукой нет скотча;
  • Скажите спасибо, что не синей изолентой;
  • Хорошо, что он еще едет;
  • Я давно беру с собой в дорогу мультитул и скотч - выручают почти в каждой поездке. Конечно, можно позвать проводника и пожаловаться на неисправность, но иногда легче самостоятельно починить. Как-то в купе был столь разболтанный замок, без инструмента просто нельзя было его открыть;
  • Лампа и шторы, то такое! А вот когда машинисты электричек просят у вас скотч, а потом что-то им закрепляют под вагоном, вот уж как-то страшно становится.

Ранее мы сообщали, что в Укрзализныце показали обновленный электропоезд Skoda.

Также мы писали, что в вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет.

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Укрзализныця
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