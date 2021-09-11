В сети высмеяли "креатив" работников Укрзализныци (фото)

В поезде пассажиры заметили неординарное решение проблемы с не прикрученной лампой. В частности, ее к потолку прилепили медицинским пластырем от мозолей.

Об этом в Facebook написала Дарья Мазур.

Так, инцидент произошел в поезде №150 сообщением "Ивано-Франковск - Полтава".

"Мужчина ехал из Львова поездом №150 и заметил над своим местом вот такое неординарное, я бы даже сказала, креативное решение. Лампа (кстати, рабочая) была надежно прикреплена к потолку с помощью медицинского пластыря", - написала жена пассажира поезда Дарья Мазур.

Лампу в поезде Укрзализныци отремонтировали пластырем (facebook.com/ Дарья Мазур)

В сети пользователи пишут, что так прикрутить лампу могли скорее все пассажиры.