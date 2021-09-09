В Укрзализныце показали обновленный электропоезд Skoda: фото дизайна
"Укрзализныця" опубликовала фото обновленного электропоезда Skoda. В частности, именно эти снимки набрали наибольшее количество голосов в электронном голосовании.
Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныця" в Telegram.
Так, в голосовании приняли участие 8 тысяч человек. Большинство опрашиваемых проголосовало именно за эти снимки.
"Вот так будет выглядеть электропоезд Skoda. Вариант на фото набравшего наибольшее количество голосов по результатам электронного голосования за обновленную ливрею на сайте Укрзализныци", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, поезд уже начинают красить и до конца года он выйдет на маршрут. Однако, на какой именно сообщат позже.
Обновленный электропоезд Skoda (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В сети пользователи отреагировали на обновленный поезд.
- Относительно электрички Skoda, может и хорошо, что пустят на маршрут;
- Главное, чтобы ездил, а не цвет;
- Почему не разработать единый стиль для всех пассажирских вагонов и не придумывать каждый раз что-то новое;
- Вопрос не в том, как нарисованы. Безопасность, комфорт, надежность, к сожалению этого нет и не может быть;
- Красивый дизайн! Молодцы!.
Ранее мы сообщали, что в сети показали переработанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци.
Также мы писали, что Укрзализныця показала модернизированный плацкартный вагон. По сравнению с классическими плацкартными вагонами, в новых есть не только шторки, но и вдоль прохода появились перегородки, стилизованные под лестницу.