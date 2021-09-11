В мережі висміяли "креатив" працівників Укрзалізниці (фото)
У потягу пасажири помітили неординарне розв'язання проблеми з не прикрученою лампою. Зокрема, її до стелі приліпили медичним пластиром від мозолів.
Про це у Facebook написала Дар'я Мазур.
Так, інцидент стався у потязі сполученням "Івано-Франківськ - Полтава" №150.
"Чоловік їхав зі Львова потягом №150 і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала, креативне рішення. Лампа (до речі, робоча) була надійно прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру", - написала дружина пасажира потяга Дар'я Мазур.
Лампу у потязі Укрзалізниці поремонтували пластиром (facebook.com/ Дарія Мазур)
У мережі користувачі пишуть, що так прикрутити лампу могли скоріш за все пасажири.
- Так це щоб вагончик не захворів;
- Коли під рукою немає скотчу;
- Скажіть дякую, що не синьою ізолентою;
- Добре, що він ще їде;
- Я давно беру з собою в дорогу мультитул та скотч - виручають майже у кожній поїздці. Звісно, можна покликати провідника та поскаржитися на несправність, але іноді легше самотужки полагодити. Якось у купе був настільки розбовтаний замок, що без інструменту просто не можна було його відкрити;
- Лампа й штори, то таке! А ось коли машиністи електричок просять у вас скотч, а потім щось ним закріплюють під вагоном, ото вже якось страшно стає.
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