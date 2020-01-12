В сети сравнили европейские цены с украинскими: разница шокирует

Цены на продукты в Украине значительно отличаются от европейских в большую сторону. Об этом сообщил житель Херсона, который работает в Чехии. Об этом пишет издание "Херсон типичный" . Стоимость провизии в Европе в несколько раз ниже, чем в Украине.

Также мужчина опубликовал фотографии из чешского супермаркета, на котором указаны цены в кронах, но перевести в гривны это легко, так как на сегодняшний день курс гривны к кроне примерно равен 1 к 1 (за крону дают 1, 05 гривны).

Например, бананы в Чехии стоят 16,90 крон, в Украине - 26,90 гривен. Сыр моцарелла: в Чехии -15,90, в Украине - 32,90.Сыр Гауда за 1 кг: Чехия 126. Украина 209.

Отметим, что уровень заработной платы значительно отличается от украинского.

Цены на продукты в Чехии (фото:t.ks.ua)

Как мы ранее писали, цены в Украине в первом квартале могут существенно увеличиться либо же, наоборот, снизиться. Мнения в оценке инфляции у экспертов расходятся.