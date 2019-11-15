В сети сообщили о смерти Дуэйна "Скалы" Джонсона: все подробности

Дуэйн "Скала" Джонсон (фото: instagram.com/therock)

Новость о смерти голливудского актера Дуэйна Джонсона ошарашила весь мир

Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" умер. С подобными заголовками вышли новости в нескольких мировых изданиях.

Так, одно из СМИ написало: "Би-би-си: Дуэйн Рок Джонсон умер в возрасте 47 лет после неудачного трюка". Эта новость быстро распространился по Facebook. Но несмотря на использование BBC в заголовке, эта ссылка вела пользователей на поддельный веб-сайт, а не к авторитетному источнику новостей. А вот на самом BBC нет ни слова о гибели Дуэйна Джонсона.

Дуэйн "Скала" Джонсон (фото: instagram.com/therock)

Отметим, что "Скала" никак не отреагировал на эту нашумевшую новость. Но несколько часов назад опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о съемках в новом фильме.

"Как и большинство детей, в детстве я мечтал стать супергероем. Иметь крутые суперспособности, бороться за то, что правильно, и всегда защищать людей. Все началось для меня, когда мне было 10 лет и меня впервые познакомили с величайшим супергероем всех времен - Суперменом. Супермен был героем, которым я всегда хотел быть. Но через несколько лет я понял, что Супермен был героем, которым я никогда не мог бы быть. Я был слишком мятежным. Слишком раздражительным", - написал Джонсон и похвастался, что ему досталась роль Черного Адама в новом фильме DC.

Дуэйн "Скала" Джонсон (фото: instagram.com/therock)

По словам Дуэйна, Черный Адам "благословлен магией и силой, равной Супермену, но разница в том, что он не ставит границ и не идет по линии".

"Он мятежный, единственный в своем роде супергерой, который всегда будет делать то, что правильно для людей - но он делает это по-своему. Правда и справедливость - путь Черного Адама. Эта роль не похожа ни на одну другую роль, которую я когда-либо играл в своей карьере, и я благодарен до мозга костей, что мы все вместе отправимся в это путешествие", - отметил актер, добавив, что фильм о Черном Адаме выйдет на экраны 22 декабря 2021 года.

Как пишет британское издание Metro, Дуэйн "вряд ли мог написать такой пост, пребывая в могиле".

Дуэйн Джонсон снялся в фильме "Черный Адам" от DC (фото: instagram.com/therock)

К слову, это не первый случай, когда герой фильмов "Форсаж", "Мумия возвращается" и "Джуманджи" "умирал" в СМИ. Первый раз о смерти Джонсона сообщили в 2011 году. Тогда он опроверг фейковую новость в Facebook, успокоив фанатов: "Слухи о моей смерти ложны. Я до сих пор "делаю это" 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, включая високосный год!"

В 2014 году мошенники также заявили, что Дуэйн "умер после неудачного трюка во время съемок фильма в Новой Зеландии рано утром 10 июня".

К счастью, все информационные сообщения о смерти знаменитого голливудского актера оказывались ложными.

Дуэйн "Скала" Джонсон (фото: instagram.com/therock)