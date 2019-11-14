Умер известный украинский ученый: жизненный путь доктора наук

Умер украинский ученый Борис Малиновский (фото: pixabay.com)

Ушел из жизни известный ученый Борис Малиновский

В среду, 13 ноября, на 99-ом году ушел из жизни известный ученый в области кибернетики и вычислительной техники Борис Малиновский, который также был главой Совета Киевского Дома ученых Национальной академии наук Украины, и президентом Фонда истории и развития компьютерной науки и техники. Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Борис Малиновский родился 24 августа 1921 года в поселке Лух Ивановской области (Россия). После окончания средней школы в 1939 году его призвали в армию.

Борис Малиновский (фото: nas.gov.ua)

В 1950 Малиновский окончил Ивановский энергетический институт и поступил в аспирантуру Института электротехники АН УССР. С 1953 года он кандидат, а с 1964 года – доктор технических наук.

В 1954 году он стал научным сотрудник лаборатории вычислительной техники Института электротехники АН УССР, а затем заместителем директора по науке и руководителем отдела специализированных цифровых машин в Вычислительном центре АН УССР.

В 1962-1981 гг. – был руководителем отделения кибернетической техники и заведующим отделом управляющих машин. С 1981 года Малиновский был советником дирекции Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины.

Малиновский также является автором и соавтором более 200 научных работ и изобретений в области компьютерной науки и техники.