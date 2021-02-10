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В сети рассказали о "подвигах" русских туристов на Занзибаре: как же они "бухают" и матерятся

Автор: Людмила Жукова

Сейчас остров Занзибар в Танзании пользуется небывалой популярностью у туристов из постсоветских стран. Туда не нужны тесты на коронавирус, а лететь туда не так долго, как, например, в Доминиканскую Республику. Но отдых там не всегда спокойный из-за нашествия туристов из России.

О них и рассказал журналист Петр Шуклинов на своей Facebook-странице.

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По словам Павла, на Занзибаре он провел две недели и считает это место лучшим на планете. Но есть одно "но". И это русские туристы.

"Туристы из России. Почти две недели я был на Занзибаре. Это лучшее место на планете. А именно - пляж Матемве. В тишине и почти без людей. Но есть одно, это - они. Люди с Мордора, с которыми приходилось иногда делить местные заведения общепита. Мое впечатление коротко: Это. Тотальный. Культурный. Образовательный. Ментальный. Упадок. Единственное, о чем я мечтал во время этих редких коротких встреч - языковой барьер", - описал ситуацию Сухлинов.

Павел отметил, что благодарен, что встречи с россиянами были не постоянно, та как без мата и наглого отношения к окружающим, они общаться не умеют.

"Чтобы хотя бы не понимать этот мат через слово. Не слышно оскорбительных реплик в адрес местных. Превосходства ко всему. Не слышать тех же матов при своих детях от "шальных императриц", которые в полной тишине пляжа Матемве, где громче океана ничего нет, включали любимое культурное дно. И все, о чем они мечтали - бухать. Бухать, бухать, бухать. Гагага, мат-мат-слово-мат. К счастью совместные встречи были редкостью", - поделился впечатлениями Павел.

Пост Сухлинова вызвал небывалый резонанс среди подписчиков. Они с удовольствием прокомментировали его рассказ.

  • Якщо доводиться з ними спілкуватись за кордоном - я зазвичай розмовляю англійською.
  • Потрібно спілкуватись українською або англійською, щоб вони випадково не сприйняли за свого!
  • Так, з того часу, як раша-туристо перестали пускати до Єгипту, відпочинок там покращився на порядок.
  • Треба було летіти в Домінікану. Зараз там росіян немає і чесно кажучи - це так чудово!!!Мені ні разу соромно за весь час подорожі за наших не було! Ні матюків, ні криків, ні зверхності, ні п‘яних дебошів, ні агресії, ні шансону - нічого такого за 11 днів я не зустрічав і не бачив.
  • А що ви хочете від людей, основна маса яких ще 350 років тому жила у землянках?

Как мы писали ранее, стало известно, почему турки называют славянок "Наташами".

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