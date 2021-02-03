Стало известно, почему турки называют славянок "Наташами"

Туристка раскрыла причину того, что турки называют девушек "Наташами" (коллаж РБК-Украина)

Как известно, в Турции часто славянских девушек называют "Наташами". Более того, это не то, чтобы хорошее для них слово, скорее, оно несколько пренебрежительное.

При этом, на побережье Черного моря и, например, в Анкаре это выражение из уст местных мужчин встречается крайне редко. А вот в Анталье - одном из самых любимых и доступных мест для славянских туристов - "Наташи" встречаются довольно часто. В чем же причина? Туристка, которую зовут Наталья, попробовала разобраться в вопросе: чем же так нравится туркам имя Наташа и почему часто оно используется как имя нарицательное. И своей историей она поделилась в блоге "Где нам жить?".

По ее словам, первый житель Турции, к которому она обратилась с данным вопросом, сказал, что "туркам нравится это имя, потому что его легко произносить, оно звучит как музыка, как красивое турецкое слово, в отличие от других славянских имен, которые бывает трудно произнести".

"Дома я погулила, и, действительно, в турецком языке есть определенные нюансы сочетания гласных и согласных и русские имена часто для турков труднопроизносимые. Но только не это. Наташа, пожалуй, фонетически самое простое для турецкого языка славянское женское имя. Так что, вероятно, мой знакомый меня не обманул. В турецком есть очень созвучные слова, например, город Газипаша. А вот Наталья для турков звучит уже сложно и его они почти не используют, максимум, международный вариант - Натали", - отметила туристка.

Также она поинтересовалась историей особого отношения к имени Наташа у местных выходцев из стран так называемого "советского лагеря". Одна женщина, которую также зовут Наталья, и которая живет в Турции уже очень давно, поделилась, что "пик моды на "Наташ" уже давно прошел и она редко сталкивается с какими-то шутками, а раньше такое было".

По ее словам, еще лет 10 назад турки очень массово использовали это слово, а сейчас даже в курортных местах оно не особо в ходу и чаще всего говорят в шутку.

"Просто когда в 90-е сюда ехали девчонки, это имя лучше всего запомнилось, и турки стали его использовать, кричать девчонкам, с которыми хотят познакомиться, а вдруг угадают? А сейчас девушки приезжают с разными именами, Элеоноры, Софьи, уже этот номер не пройдет, поэтому и не используют почти", - рассказала женщина.

К слову, ее муж-турок признался: уже давно ассоциирует слово "Наташа" только со своей любимой, а не с какими-то абстрактными туристками.

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