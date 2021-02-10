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У мережі розповіли про "подвиги" російських туристів на Занзібарі: як же вони "бухають" і матюкаються

Автор: Людмила Жукова

Зараз острів Занзібар у Танзанії користується небувалою популярністю у туристів з пострадянських країн. Туди не потрібні тести на коронавірус, а летіти туди не так довго, як, наприклад, у Домініканську Республіку. Але відпочинок там не завжди спокійний через навалу туристів з Росії.

Про них і розповів журналіст Петро Шуклінов на своїй Facebook-сторінці.

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За словами Павла, на Занзібарі він провів два тижні і вважає це місце найкращим на планеті. Але є одне "але". І це російські туристи.

"Туристи з Росії. Майже два тижні я був на Занзібарі. Це найкраще місце на планеті. А саме - пляж Матемве. В тиші і майже без людей. Але є одне але - вони. Люди з Мордору, з якими доводилось інколи ділити місцеві заклади харчування. Моє враження коротко: Це. Тотальний. Культурний. Освітній. Ментальний. Занепад. Єдине, про що я мріяв під час цих поодиноких коротких зустрічей - мовний бар'єр. ", - описав ситуацію Сухлінов.

Павло зазначив, що вдячний, що зустрічі з росіянами були не постійно, бо без мату і нахабного ставлення до оточуючих, вони спілкуватися не вміють.

"Щоб хоча б не розуміти ці матюки через слово. Не чути образливих реплік на адресу місцевих. Зверхності до всього. Не чути таких самих матюкливих при власних дітях "шальних імпєратріц", які в повній тиші пляжу Матемве, де голосніше океану нічого немає, вмикали улюблену культурну днину. І все, про що вони мріяли - бухати. Бухати, бухати, бухати. Гагага, мат-мат-слово-мат. На щастя спільні зустрічі були рідкістю", - поділився враженнями Павло.

Пост Сухлінова викликав небувалий резонанс серед підписників. Вони з задоволенням прокоментували його розповідь.

  • Якщо доводитися з ними спілкуватись за кордоном - я зазвичай розмовляю англійською.
  • Потрібно спілкуватись українською або англійською, щоб вони випадково не сприйняли за свого!
  • Так, з того часу, як раша-туристо перестали пускати до Єгипту, відпочинок там покращився на порядок.
  • Треба було летіти в Домінікану. Зараз там росіян немає і чесно кажучи - це так чудово!!!Мені ні разу соромно за весь час подорожі за наших не було! Ні матюків, ні криків, ні зверхності, ні до дерев'яних дебошів, ні агресії, ні шансону - нічого такого за 11 днів я не зустрічав і не бачив.
  • А що ви хочете від людей, основна маса яких ще 350 років тому жила в землянках?

Як ми писали раніше, стало відомо, чому турки називають слов'янок "Наташами".

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