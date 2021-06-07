Появилось завораживающее видео грозы над Киевом

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Гроза над Киевом (видео: YouTube)

Отметим, что в ближайшее время погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами. Он будет причиной влажной и относительно теплой погоды в течение всей недели.

Сегодня, 7 июня, дожди с грозами пройдут по всей территории страны. Синоптики прогнозируют, что при грозах возможно усиления ветра и град. Температура днем составит +21+24 градуса.

Далее 8-9 июня снова ожидаются дожди и грозы почти по всей Украине (кроме Закарпатья). Температура +21+24, но на Западе станет немного теплее - до +26 градусов.

В четверг-пятницу, 10-11 июня, синоптики снова прогнозируют дожди и грозы, которые в этот раз охватят все области. При этом потеплеет до +22+26 по всей стране.

В Киеве вся неделя будет дождливой, временами ожидаются грозы. При этом ближайшее прояснение будет в следующий понедельник. Температура на следующей неделе +21+23, ночи будут теплыми, +14+16 градусов.