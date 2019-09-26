В сети появилось видео мощного взрыва на складе боеприпасов в Донецке

Взрыв на складе боеприпасов боевиков в Донецке (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

В Донецке произошел взрыв боеприпасов на складе оккупантов

Военный ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц рассказал, что в оккупированном боевиками Донецке произошел сильный взрыв на складе с российскими боеприпасами. Об этом Анатолий написал в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующее видео.

"У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке", - написал Анатолий.

Взрыв на складе боеприпасов боевиков в Донецке (видео: YouTube/Ivan Hrechyshkin)

На видео видно, как происходят мощные взрывы и стоит густой черный столб дыма. При этом местный житель очень экспрессивно с ненормативной лексикой комментирует происходящее. По словам мужчины, осколки боеприпасов падали на жилые дома.

Напомним, что в сети показали свежее видео, которое наглядно показывает, что стало с оккупированным Донецком. При этом Петровский район захваченного "ДНРовцами" города совсем разрушен.

В почти 8-минутном ролике можно увидеть пустые улицы, поврежденные здания и заброшенные дома. Окраина Донецка напоминает фильмы про пост-апокалипсис.

Ранее сообщалось о том, что танкисты ВСУ показали на что способны. Бойцы Военные ВСУ провели занятие, в ходе которого показали действия танкового батальона вместе с наступлением.