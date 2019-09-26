У мережі з'явилося відео потужного вибуху на складі боєприпасів в Донецьку

Вибух на складі боєприпасів бойовиків в Донецьку (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

У Донецьку стався вибух боєприпасів на складі окупантів

Військовий ВСУ Анатолій Штефан Штірліц розповів, що в окупованому бойовиками Донецьку стався сильний вибух на складі з російськими боєприпасами. Про це Анатолій написав у своєму Telegram-каналі і опублікував відповідне відео.

"У ватрушок несподівано рвонув склад боєприпасів в окупованому Донецьку", - написав Анатолій.

Вибух на складі боєприпасів бойовиків у Донецьку (відео: YouTube/Ivan Hrechyshkin)

На відео видно, як відбуваються потужні вибухи і стоїть густий чорний стовп диму. При цьому місцевий житель дуже експресивно з ненормативною лексикою коментує те, що відбувається. За словами чоловіка, осколки боєприпасів падали на житлові будинки.

Нагадаємо, що в мережі показали свіже відео, яке наочно показує, що стало з окупованим Донецьком. При цьому Петровський район захопленого "ДНРівцями" міста зовсім зруйнований.

У майже 8-хвилинному ролику можна побачити порожні вулиці, пошкоджені будівлі та покинуті будинки. Околиця Донецька нагадує фільми про пост-апокаліпсис.

Раніше повідомлялося про те, що танкісти ВСУ показали на що здатні. Бійці Військові ВСУ провели заняття, в ході якого показали дії танкового батальйону разом з наступом.