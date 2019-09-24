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Реальный Донецк: показали свежее видео, что стало с оккупированным городом

STYLERВойна    24.09.2019 - 15:20
Реальный Донецк: показали свежее видео, что стало с оккупированным городом
В Донецке разрушен Петровский район (Фото: коллаж РБК-Украина)

Петровский район захваченного "ДНРовцами" Донецка совсем разрушен

В сети показали видео оккупированного боевиками группировки "ДНР" Донецка и самого западного района города, который находится в полуразрушенном состоянии. Кадры опубликовал на YouTube пользователь сети с ником Виконста.

В почти 8-минутном ролике демонстрируются пустынные улицы, поврежденные строения, заброшенные дома. Окраина захваченного оккупантами Донецка напоминает фильмы про пост-апокалипсис.

Петровский район является самым отдаленным от центра города. В микрорайоне кроме есть несколько многоэтажных застроек, рядом поселки Шахта имени Е.Т. Абакумова, имени Мичурина, Мандрыкино, Трудовские, Шахты имени Челюскинцев, Шахты № 4-21, Шахты № 3-18, Шахты № 29, Жилпощадка.

Фото: скриншот

Автор видео показывает "реальный Донецк".

"Это мой родной район, где я родился и вырос! Донецк 2019/2020?! Что будет дальше?!" - говорится в описании к ролику.

За годы войны Петровский район очень сильно пострадал. Трудовские практически превратились в поселек-призрак.

Видео: YouTube / Виконста

Как сообщалось ранее, недавно известный журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что в Донецке катастрофически разрушаются цеха и весь регион приходит в страшный упадок.

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