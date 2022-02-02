В сети появились группы поддержки стрелка Рябчука: фейки, сбор денег, мошенничество

Спор между защитниками Рябчука в сети

Так, участники сообщества "В поддержку Артема Рябчук" рассказывают, что занимаются сбором средств для стрелка. В частности, чтобы оплатить услуги адвоката, а также на продукты и вещи.

Кроме того, в группе призывают добиться отмены пожизненного срока - инспирируют создание петиции, для рассмотрения которой потребовалось бы 25 тысяч подписей.

В паблике обсуждают происшествие, делятся мыслями о ее причинах, высказываются о Рябчуке как о жертве обстоятельств. При этом в комментариях также скорбят об убитых им четырех парнях-сослуживцах и одной девушке-контроллере на КПП.

Ниже - скрины с некоторыми постами о Рябчуке из этой сомнительной группы в Facebook, что уже была заблокирована:

Удаленная в Фейсбуке "многотысячная" группа в поддержку Рябчука (фото: скрин facebook.com/groups)

Сторонники Рябчука предупреждают о мошенниках

Важно отметить, что параллельно с таким "сбором денег" для Рябчука в Фейсбуке есть иная группа с аналогичным названием, но там никаких сборов средств не объявляли - мол, только добровольно.

Так, в паблике с таким же именем "В поддержку Артема Рябчук", но с гораздо меньшим количеством подписчиков (на момент написания публикации - почти 600 юзеров) сделали объявление, предупредив о мошенниках, которые могут нажиться на резонансе и сочувствующих людях.

Еще одно сообщество в поддержку Рябчука, но с гораздо меньшим числом подписчиков (фото: скрин facebook.com/groups)

"Тем временем фейковая группа из 9000 человек продолжает блокировать адвокатов. И других обманутых на деньги участников #мошенники", - пишет харьковчанин с ником Харрисон Уэллс.

Также он указал в публикации ссылку, которая ведет на ту самую группу о Рябчуке со сбором средств - теперь это сообщество в сети уже "снесено".

Одна группа в поддержку Рябчука предупреждает о мошенничестве со стороны другого аналогичного паблика (фото: скрин facebook.com/groups)

Параллельно с этим некоторые пользователи сети продолжают то "оправдывать" срочника, который устроил бойню на "Южмаше", то указывать на необходимость нести ответ за такие действия перед законом, отмечая, что убийство остается убийством.

В сети дают разные оценки действиям Рябчука (фото: скрин facebook.com/groups)

Также в паблике можно увидеть ряд публикаций с фейковыми сообщениями о Рябчуке - якобы он был обнаружен повешенным в СИЗО, озвучиваются разнообразные "теории заговора", будто стрелка накачали наркотиками, или что вынудили признаться в расстреле, и прочее...

В сети озвучивают домыслы о Рябчуке и стрельбе на "Южмаше" в Днепре (фото: скрин facebook.com/groups)

Что известно о Рябчуке, видео его признания

Как рассказал Антон Геращенко, 20-летний призывник срочной службы из города Измаила Одесской области Артем Рябчук вырос без отца, был холост, ранее проблем с законом у него не было.

До поступления на службу окончил аграрно-технический колледж. После учебы успел поработать кладовщиком.

На службу поступил осенью 2021 года. Никаких отклонений в Нацгвардии за ним не замечали, поведение у него было нормальное и сослуживцы ничего странного за ним ранее не замечали.

Задержание Артема Рябчука, расстрелявшего нацгвардейцев в Днепре (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

"В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос: что послужило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление? В первую очередь будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что Рябчук прошел медицинскую комиссию, по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию.

В сети ранее публиковали видео с рассказом Рябчука о расстреле караула:

По словам замглавы МВД Евгения Енина, пока рано говорить о мотивах, но накануне стало известно, что Рябчука могли затравить другие солдаты после того, как он пытался предотвратить конфликт в воинской части и обратился к командованию.