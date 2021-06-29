В сети показали загородное поместье Тищенко, в котором он не живет (видео)

Элитный загородный дом Николая Тищенко оформлен на членов семьи – Людмилу Ситак. Ее сын – Виталий Ситак, владелец квартиры в Киеве, где проживает нардеп. Брат Виталия Ситака – парламентский помощник Николая Тищенко, а также совладелец ресторана "Ришелье", который входит в группу ресторанов Тищенко. Сам Виталий Ситак – совладелец скандального ресторана "Велюр".

В декларации Николя Тищенко недвижимости нет. Там есть два автомобиля Mercedes – нардепа и его жены, много дорогих украшений, сумочки и часы. У жены – участок земли и салон красоты.

Как утверждает Тищенко, он прописан в квартире родителей на Оболони. Но проживает с семьей в ЖК Печерский, куда его пустил пожить Виталий Ситак. Только фотографии этой квартиры начали появляться в соцсетях Тищенко с того момента, как там начали делать ремонт.

Фотографии загородного дома у Николая Тищенко появляются в Instagram с 2016 года. Также этот дом есть на фотографиях его супруги.

Находится этот дом недалеко от Жулян, на улице Ужгородской. Стоимость этого загородного дома – около 7 миллионов. На вопрос журналистов об этом доме, Тищенко заявил, что он свободный человек и ездит в гости туда, куда хочет.

Журналисты нашли загородный дом Николая Тищенко, в котором он якобы не живет