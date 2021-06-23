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Тищенко сорвал вылет рейса самолета из Киева: снимал видео на взлетной полосе

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Киев, Среда 23 июня 2021 11:11
Тищенко сорвал вылет рейса самолета из Киева: снимал видео на взлетной полосе Николай Тищенко сорвал вылет самолета в Киеве (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вылет самолета Киев-Ужгород был сорван из-за народного депутата Николая Тищенко. Рано утром 23 июня он решил снимать видео прямо на взлетной полосе.

Об этом сообщил с места инцидента журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

"Вылет из Ужгорода в Киев задержали, так как Коля Тищенко снимал видео из нескольких дублей. Должны были вылететь в 9:30. Сейчас уже 9:37, а самолет даже не поехал по рулежной полосе", - сообщил Глагола.

Он добавил, что Николай Тищенко подъехал к самолету не со всеми пассажирами, а отдельно, на автомобиле Государственной пограничной службы. По словам журналиста, автомобиль ждал, пока нардеп снимет свое видео, а только после этого уехал.

"Интересно, сколько такая услуга стоит у пограничников? И все ли ее могут заказать?" – поинтересовался Глагола.

Позже он сообщил, что Николай Тищенко закончил видеосъемку и зашел на борт самолет, последним. Только после этого самолет начал готовиться к взлету.

В комментариях к посту журналиста пользователи высмеяли поведение народного депутата.

  • Клоун
  • Руки прочь от Николая Тищенко! Популяризация авиационных перевозок – дело хорошее!
  • Главное, чтобы Тищенко не захотел снимать заход на посадку в Ужгороде.
  • Пограничники осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки? Это законно?
  • Тик-ток снимает!

Напомним, ранее мы писали о том, что Николай Тищенко вместе с Кивой засветился во время драки в Раде.

А также рассказывали о том, что Николая Тищенко пристыдили за вечеринку во время локдауна.

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нардеп Николай Тищенко
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