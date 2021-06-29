У мережі показали заміський маєток Тищенка, в якому він не живе (відео)

Елітний заміський будинок Миколи Тищенка оформлений на членів сім'ї - Людмилу Ситак. Її син - Віталій Сітак, власник квартири в Києві, де проживає нардеп. Брат Віталія Ситака - парламентський помічник Миколи Тищенка, а також співвласник ресторану" Рішельє", який входить до групи ресторанів Тищенка. Сам Віталій Ситак - співвласник скандального ресторану"Велюр".

У декларації Ніколя Тищенка нерухомості немає. Там є два автомобілі Mercedes-Benz - його та дружини, багато дорогих прикрас, сумочки та годинник. У дружини - ділянка землі та салон краси.

Як стверджує Тищенко, він прописаний у квартирі батьків на Оболоні. Але проживає з сім'єю в ЖК Печерський, куди його пустив пожити Віталій Ситак. Тільки фотографії цієї квартири почали з'являтися в соцмережах Тищенко з того моменту, як там почали робити ремонт.

Фотографії заміського будинку у Миколи Тищенка з'являються в Instagram з 2016 року. Також цей будинок є на фотографіях його дружини.

Знаходиться цей будинок недалеко від Жулян, на вулиці Ужгородській. Вартість цього заміського будинку - близько 7 мільйонів. На запитання журналістів про цей будинок, Тищенко заявив, що він вільна людина і їздить в гості туди, куди хоче.

Журналісти знайшли заміський будинок Миколи Тищенка, в якому він нібито не живе