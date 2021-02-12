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В сети показали взлет украинского великана "Руслана": потрясающее зрелище

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 12:17
В сети показали взлет украинского великана "Руслана": потрясающее зрелище На видео показали взлет украинского самолета Ан-124 (фото: volynnews.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" совершил взлет на заснеженном аэродроме.

Момент взлета опубликовали на видео Antonov Company в Facebook.

"Вылет самолета Ан-124-100-150 Antonov Airlines с заснеженного аэродрома "Киев-Антонов-2", - сказано под видео на странице.

Самолет Ан-124 взлетел на заснеженном аэродроме

Отметим, что Ан-124 "Руслан" - украинский самолет, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, до появления Ан-225 "Мрия" был вообще самым самолетом. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 в Киеве.

Самолеты Ан-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов.

В комментариях пользователи отреагировали на видео.

  • Вот это красавец! Какие молодцы антоновцы! Дыхание перехватывает.
  • Треба над київськими вулицями, щоб пролетів, сніг поприбирати допоміг.
  • Боже! Зрелище - потрясающее!
  • Величний залізний український птах, який піднімають у небо люди, закохані у свою справу!

Как мы писали ранее, в Украине раскопали американский истребитель времен Второй мировой войны.

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