В сети показали взлет украинского великана "Руслана": потрясающее зрелище

Момент взлета опубликовали на видео Antonov Company в Facebook.

"Вылет самолета Ан-124-100-150 Antonov Airlines с заснеженного аэродрома "Киев-Антонов-2", - сказано под видео на странице.

Самолет Ан-124 взлетел на заснеженном аэродроме

Отметим, что Ан-124 "Руслан" - украинский самолет, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, до появления Ан-225 "Мрия" был вообще самым самолетом. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 в Киеве.

Самолеты Ан-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов.

В комментариях пользователи отреагировали на видео.