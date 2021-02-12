У мережі показали злет українського велетня "Руслана": приголомшливе видовище
Український вантажний літак Ан-124 "Руслан" здійснив зліт на засніженому аеродромі.
Момент зльоту опублікували на відео Antonov Company у Facebook.
"Виліт літака Ан-124-100-150 Antonov Airlines з засніженого аеродрому "Київ-Антонов-2", - сказано під відео на сторінці.
Літаків Ан-124 злетів на засніженому аеродромі
Зазначимо, що Ан-124 "Руслан" - український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, до появи Ан-225 "Мрія" був взагалі найпершим літаком. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві.
Літаки Ан-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів.
У коментарях користувачі відреагували на відео.
- Ось це красень! Які молодці антонівці! Подих перехоплює.
- Треба над київськими вулицями, щоб пролетів, сніг поприбирати допоміг.
- Боже! Видовище приголомшливе!
- Величний залізний український птах, який підіймають у небо люди, закохані у свою справу!
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