У мережі показали злет українського велетня "Руслана": приголомшливе видовище

Момент зльоту опублікували на відео Antonov Company у Facebook.

"Виліт літака Ан-124-100-150 Antonov Airlines з засніженого аеродрому "Київ-Антонов-2", - сказано під відео на сторінці.

Літаків Ан-124 злетів на засніженому аеродромі

Зазначимо, що Ан-124 "Руслан" - український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, до появи Ан-225 "Мрія" був взагалі найпершим літаком. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві.

Літаки Ан-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів.

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