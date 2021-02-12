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У мережі показали злет українського велетня "Руслана": приголомшливе видовище

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 12:17
У мережі показали злет українського велетня "Руслана": приголомшливе видовище На відео показали зліт українського літака Ан-124 (фото: volynnews.com)
Автор: Людмила Жукова

Український вантажний літак Ан-124 "Руслан" здійснив зліт на засніженому аеродромі.

Момент зльоту опублікували на відео Antonov Company у Facebook.

"Виліт літака Ан-124-100-150 Antonov Airlines з засніженого аеродрому "Київ-Антонов-2", - сказано під відео на сторінці.

Літаків Ан-124 злетів на засніженому аеродромі

Зазначимо, що Ан-124 "Руслан" - український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, до появи Ан-225 "Мрія" був взагалі найпершим літаком. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві.

Літаки Ан-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів.

У коментарях користувачі відреагували на відео.

  • Ось це красень! Які молодці антонівці! Подих перехоплює.
  • Треба над київськими вулицями, щоб пролетів, сніг поприбирати допоміг.
  • Боже! Видовище приголомшливе!
  • Величний залізний український птах, який підіймають у небо люди, закохані у свою справу!

Як ми писали раніше, в Україні розкопали американський винищувач часів Другої світової війни.

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