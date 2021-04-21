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В сети показали, как выглядит трасса Северодонецк - Станица Луганская через год после "Большой стройки"

Новина українською → Київ, Среда 21 апреля 2021 12:27
В сети показали, как выглядит трасса Северодонецк - Станица Луганская через год после "Большой стройки" Фото: в сети показали, как выглядит трасса Северодонецк - Станица Луганская (facebook.com)
Автор: Styler

Трасса Северодонецк - Станица Луганская, которая является одной из ключевых дорог региона, была отремонтирована в 2020 году по президентской программе "Большая стройка". Юрий Голик показал состояние трассы через год после ремонта.

Видео Голик опубликовал в Facebook.

"Луганская область. Трасса Северодонецк-Станица Луганская. 123 километра. Сделано в прошлом году за три месяца", - написал он.

Как видно из видео, после года интенсивной эксплуатации дорога в идеальном состоянии. Ям, трещин или путей на ней не появилось.

Луганская область. Трасса Северодонецк-Станица Луганская. 123 километра. Сделана в прошлом году за три месяца. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Posted by Юрий Голик on Tuesday, April 20, 2021

Напомним, президент Владимир Зеленский, открывая в конце 2019 года отремонтированный мост в Станице Луганской, заявил, что следующим шагом будет полное обновление трассы до Северодонецка. Ремонт был выполнен в следующем году рекордными темпами.

В планах "Большой стройки" на 2021 год - отремонтировать и построить 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Недавно СМИ показали как по президентской программе создают транзитное кольцо вокруг Львова.

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