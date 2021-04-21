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У мережі показали, як виглядає траса Сєвєродонецьк - Станиця Луганська за рік після "Великого будівництва"

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 12:27
У мережі показали, як виглядає траса Сєвєродонецьк - Станиця Луганська за рік після "Великого будівництва" Фото: у мережі показали, як виглядає траса Сєвєродонецьк - Станиця Луганська (facebook.com)
Автор: Styler

Траса Сєвєродонецьк - Станиця Луганська, що є однією з ключових доріг регіону, була відремонтована у 2020 році за президентською програмою "Велике будівництво". Юрій Голик показав стан траси за рік після ремонту.

Відео Голик опублікував у Facebook.

"Луганська область. Траса Сєвєродонецьк - Станиця Луганська. 123 кілометри. Зроблено торік за три місяці", - написав він.

Як видно з відео, після року інтенсивної експлуатації дорога в ідеальному стані. Ям, тріщин чи колій на ній не з'явилося.

Луганская область. Трасса Северодонецк - Станица Луганская. 123 километра. Сделана в прошлом году за три месяца. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Posted by Юрий Голик on Tuesday, April 20, 2021

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, відкриваючи наприкінці 2019 року відремонтований міст у Станиці Луганській, заявив, що наступним кроком буде повне оновлення траси до Сєвєродонецька. Ремонт був виконаний наступного року рекордними темпами.

У планах "Великого будівництва" на 2021 рік - відремонтувати і побудувати 6 500 км доріг і 245 штучних споруд. Нещодавно ЗМІ показали, як за президентською програмою створюють транзитне кільце навколо Львова.

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