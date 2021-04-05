В сети показали видео работы метро в Киеве: "транспортный позор"

В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и метро. Теперь в наземный и подземный транспорт можно попасть только по специальным пропускам.
На странице dtp.kiev.ua в Facebook показали на видео, что вагоны метро 5 апреля ездят абсолютно пустые.
"Локдаун начался. Видео с метро Киева", - подписали ролик на странице.
На видео можно лицезреть абсолютно пустые вагоны подземки, которые курсируют по заданным маршрутам.
В Киеве метро ходит пустое
В комментариях украинцы высказывают свой гнев решением правительства закрыть метро.
Как мы сообщали ранее, в Киеве метро начало работать по спецпропускам.