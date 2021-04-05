У мережі показали відео роботи метро в Києві: "транспортна ганьба"

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками.
На сторінці dtp.kiev.ua у Facebook показали на відео, що вагони метро 5 квітня їздять абсолютно порожні.
"Локдаун розпочався. Відео з метро Києва", - підписали ролик на сторінці.
На відео можна побачити абсолютно порожні вагони підземки, які курсують по заданих маршрутах.
В Києві метро ходить порожнє
В коментарях українці висловлюють свій гнів рішенням уряду закрити метро.
Як ми повідомляли раніше, в Києві метро почало працювати за спецперепустками.