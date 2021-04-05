У мережі показали відео роботи метро в Києві: "транспортна ганьба"
Фото: як працює метро в Києві 5 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками.
На сторінці dtp.kiev.ua у Facebook показали на відео, що вагони метро 5 квітня їздять абсолютно порожні.
"Локдаун розпочався. Відео з метро Києва", - підписали ролик на сторінці.
На відео можна побачити абсолютно порожні вагони підземки, які курсують по заданих маршрутах.
В Києві метро ходить порожнє
В коментарях українці висловлюють свій гнів рішенням уряду закрити метро.
- Киян в черговий раз кинули. Подивитися що зараз діється на всіх в'їздах в Київ і стане зрозуміло, що "Київ - не для киян".
- Цікаво, чи надовго людям вистачити коштів їздить на авто з цими цінами на пальне, для заправок почався золотий період.
- Зате в кожній машині по 5 чоловік у маленькому просторі добираються на роботу в жахливих заторах.
- А до якого числа буде ця транспортна ганьба?
- Зате переповнені попутки, маршрутки. Так, мабуть захворіти менше шансів.
Як ми повідомляли раніше, в Києві метро почало працювати за спецперепустками.