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У мережі показали відео роботи метро в Києві: "транспортна ганьба"

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 10:40
У мережі показали відео роботи метро в Києві: "транспортна ганьба" Фото: як працює метро в Києві 5 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками.

На сторінці dtp.kiev.ua у Facebook показали на відео, що вагони метро 5 квітня їздять абсолютно порожні.

"Локдаун розпочався. Відео з метро Києва", - підписали ролик на сторінці.

На відео можна побачити абсолютно порожні вагони підземки, які курсують по заданих маршрутах.

В Києві метро ходить порожнє

В коментарях українці висловлюють свій гнів рішенням уряду закрити метро.

  • Киян в черговий раз кинули. Подивитися що зараз діється на всіх в'їздах в Київ і стане зрозуміло, що "Київ - не для киян".
  • Цікаво, чи надовго людям вистачити коштів їздить на авто з цими цінами на пальне, для заправок почався золотий період.
  • Зате в кожній машині по 5 чоловік у маленькому просторі добираються на роботу в жахливих заторах.
  • А до якого числа буде ця транспортна ганьба?
  • Зате переповнені попутки, маршрутки. Так, мабуть захворіти менше шансів.

Як ми повідомляли раніше, в Києві метро почало працювати за спецперепустками.

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