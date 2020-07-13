В сети показали видео с популярного украинского курорта: людей нет, цены космические

Украинцы возмутились стоимостью отдыха в Затоке
Лето в Украине в самом разгаре и в связи с карантином все больше людей выбирают местные курорты. Но, как оказалось, на побережье Черного моря, а именно в Затоке не так уж много туристов. Все дело в том, что номер на двоих с кондиционером и без кухни обойдется в 45 евро, то есть 1300 гривен.
Об этом в своем видеоблоге сообщил путешественник Евгений Панюта, который ездит по Украине и делает обзоры курортов.
Он отметил, что на самом курорте холодно и нет людей. Также он отметил, что они с супругой остановились в отеле "Ирина", который и предлагает отдых по таким ценам.
Отдых в Затоке по заоблачным ценам
Украинцы под видео возмутились такими ценами. Они отмечают, что на самом курорте грязно и он не стоит таких денег.
Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте пронеслось два смерча.