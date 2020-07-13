У мережі показали відео з популярного українського курорту: людей немає, ціни космічні

Українці обурилися вартістю відпочинку в Затоці
Літо в Україні в самому розпалі, і в зв'язку з карантином все більше людей обирають місцеві курорти. Але, як виявилося, на узбережжі Чорного моря, а саме в Затоці не так вже багато туристів. Вся справа в тому, що номер на двох з кондиціонером і без кухні обійдеться в 45 євро, тобто 1300 гривень.
Про це у своєму відеоблозі повідомив мандрівник Євген Панюта, який їздить по Україні та робить огляди курортів.
Він зазначив, що на самому курорті холодно і немає людей. Також він зазначив, що вони з дружиною зупинилися в готелі "Ірина", який і пропонує відпочинок за такими цінами.
Відпочинок в Затоці за позахмарними цінами
Українці під відео обурилися такими цінами. Вони відзначають, що на самому курорті брудно і він не коштує таких грошей.
Як ми раніше писали, на популярному українському курорті промайнуло два смерчу.