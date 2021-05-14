В сети показали убойную электричку, курсирующую по Киеву: это хардкор

В Киеве курсирует электричка, внешнее состояние которой просто повергает в шок.
Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook, показав соответствующее фото.
"Какая-то футуристическая городская электричка курсирует по столице Украины. Интересно, руководство этого кошмара отправило бы своих детей ездить на таком?" - поинтересовался автор поста.
На снимках можно увидеть, что вагон поезда находится в ужасном состоянии. У него грязные окна, краска с вагонов практически отошла.
Не остались в стороне и украинцы, которые прокомментировали фотографии состава.
Как мы ранее сообщали, Укрзализныця попала в скандал из-за люкс-вагона, устроив пассажирам "пекло".
Также мы ранее рассказывали, что украинцам сообщили, почему поезда ездят практически пустыми.