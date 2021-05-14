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В сети показали убойную электричку, курсирующую по Киеву: это хардкор

Автор: Людмила Жукова

В Киеве курсирует электричка, внешнее состояние которой просто повергает в шок.

Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook, показав соответствующее фото.

"Какая-то футуристическая городская электричка курсирует по столице Украины. Интересно, руководство этого кошмара отправило бы своих детей ездить на таком?" - поинтересовался автор поста.

В Киеве показали "убойную" электричку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

На снимках можно увидеть, что вагон поезда находится в ужасном состоянии. У него грязные окна, краска с вагонов практически отошла.

Не остались в стороне и украинцы, которые прокомментировали фотографии состава.

  • Вот это сервис и комфорт, предлагаю и тут поднять проезд в 3 раза.
  • Если цена того, что внутри все норм, то как по мне пофиг, что снаружи краска слазит.
  • А ви запитайте в Киівпастранса. Отримували їх в хорошому стані.
  • Это хард-кор.
  • С ней бы все было нормально, если бы народ её не обгадил. А значит вывод: народ заслуживает такой транспорт.
  • Это тематическая электричка, в стиле Кибер панк.

Как мы ранее сообщали, Укрзализныця попала в скандал из-за люкс-вагона, устроив пассажирам "пекло".

Также мы ранее рассказывали, что украинцам сообщили, почему поезда ездят практически пустыми.

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