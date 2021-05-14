В сети показали убойную электричку, курсирующую по Киеву: это хардкор

"Какая-то футуристическая городская электричка курсирует по столице Украины. Интересно, руководство этого кошмара отправило бы своих детей ездить на таком?" - поинтересовался автор поста.

В Киеве показали "убойную" электричку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

На снимках можно увидеть, что вагон поезда находится в ужасном состоянии. У него грязные окна, краска с вагонов практически отошла.

Не остались в стороне и украинцы, которые прокомментировали фотографии состава.