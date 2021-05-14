У мережі показали забійну електричку, що курсує Києвом: це хардкор

У Києві курсує електричка, зовнішній стан якої просто шокує.
Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook, показавши відповідне фото.
"Якась футуристична міська електричка курсує по столиці України. Цікаво, керівництво цього кошмару відправило б своїх дітей їздити на такому?"- поцікавився автор поста.
На знімках можна побачити, що вагон поїзда знаходиться в жахливому стані. У нього брудні вікна, фарба з вагонів практично відійшла.
Не залишилися осторонь і українці, які прокоментували фотографії складу.
Як ми раніше повідомляли, Укрзалізниця потрапила в скандал через люкс-вагон, влаштувавши пасажирам"пекло".
Також ми раніше розповідали, що українцям повідомили, чому потяги їздять практично порожніми.