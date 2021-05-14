RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У мережі показали забійну електричку, що курсує Києвом: це хардкор

Автор: Людмила Жукова

У Києві курсує електричка, зовнішній стан якої просто шокує.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook, показавши відповідне фото.

"Якась футуристична міська електричка курсує по столиці України. Цікаво, керівництво цього кошмару відправило б своїх дітей їздити на такому?"- поцікавився автор поста.

У Києві показали "забійну" електричку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

На знімках можна побачити, що вагон поїзда знаходиться в жахливому стані. У нього брудні вікна, фарба з вагонів практично відійшла.

Не залишилися осторонь і українці, які прокоментували фотографії складу.

  • Ось це сервіс і комфорт, пропоную і тут підняти проїзд в 3 рази.
  • Якщо ціна того, що всередині все норм, то, як на мене пофіг, що зовні фарба злазить.
  • А ви запитайте в Київпастрансу. Отримували їх в хорошому стані.
  • Це хард-кор.
  • З нею б все було нормально, якби народ її не обгадив. А значить висновок: народ заслуговує такий транспорт.
  • Це тематична електричка, в стилі кіберпанк.

Як ми раніше повідомляли, Укрзалізниця потрапила в скандал через люкс-вагон, влаштувавши пасажирам"пекло".

Також ми раніше розповідали, що українцям повідомили, чому потяги їздять практично порожніми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ