У мережі показали забійну електричку, що курсує Києвом: це хардкор

У Києві курсує електричка, зовнішній стан якої просто шокує.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook, показавши відповідне фото.

"Якась футуристична міська електричка курсує по столиці України. Цікаво, керівництво цього кошмару відправило б своїх дітей їздити на такому?"- поцікавився автор поста.

У Києві показали "забійну" електричку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

На знімках можна побачити, що вагон поїзда знаходиться в жахливому стані. У нього брудні вікна, фарба з вагонів практично відійшла.

Не залишилися осторонь і українці, які прокоментували фотографії складу.