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У мережі показали забійну електричку, що курсує Києвом: це хардкор

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 10:49
У мережі показали забійну електричку, що курсує Києвом: це хардкор Київська електричка шокувала своїм виглядом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві курсує електричка, зовнішній стан якої просто шокує.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook, показавши відповідне фото.

"Якась футуристична міська електричка курсує по столиці України. Цікаво, керівництво цього кошмару відправило б своїх дітей їздити на такому?"- поцікавився автор поста.

У мережі показали забійну електричку, що курсує Києвом: це хардкорУ мережі показали забійну електричку, що курсує Києвом: це хардкорУ Києві показали "забійну" електричку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

На знімках можна побачити, що вагон поїзда знаходиться в жахливому стані. У нього брудні вікна, фарба з вагонів практично відійшла.

Не залишилися осторонь і українці, які прокоментували фотографії складу.

  • Ось це сервіс і комфорт, пропоную і тут підняти проїзд в 3 рази.
  • Якщо ціна того, що всередині все норм, то, як на мене пофіг, що зовні фарба злазить.
  • А ви запитайте в Київпастрансу. Отримували їх в хорошому стані.
  • Це хард-кор.
  • З нею б все було нормально, якби народ її не обгадив. А значить висновок: народ заслуговує такий транспорт.
  • Це тематична електричка, в стилі кіберпанк.

Як ми раніше повідомляли, Укрзалізниця потрапила в скандал через люкс-вагон, влаштувавши пасажирам"пекло".

Також ми раніше розповідали, що українцям повідомили, чому потяги їздять практично порожніми.

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