У мережі показали забійну електричку, що курсує Києвом: це хардкор
У Києві курсує електричка, зовнішній стан якої просто шокує.
Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook, показавши відповідне фото.
"Якась футуристична міська електричка курсує по столиці України. Цікаво, керівництво цього кошмару відправило б своїх дітей їздити на такому?"- поцікавився автор поста.
У Києві показали "забійну" електричку (фото: facebook.com/KyivOperativ)
На знімках можна побачити, що вагон поїзда знаходиться в жахливому стані. У нього брудні вікна, фарба з вагонів практично відійшла.
Не залишилися осторонь і українці, які прокоментували фотографії складу.
- Ось це сервіс і комфорт, пропоную і тут підняти проїзд в 3 рази.
- Якщо ціна того, що всередині все норм, то, як на мене пофіг, що зовні фарба злазить.
- А ви запитайте в Київпастрансу. Отримували їх в хорошому стані.
- Це хард-кор.
- З нею б все було нормально, якби народ її не обгадив. А значить висновок: народ заслуговує такий транспорт.
- Це тематична електричка, в стилі кіберпанк.
Як ми раніше повідомляли, Укрзалізниця потрапила в скандал через люкс-вагон, влаштувавши пасажирам"пекло".
Також ми раніше розповідали, що українцям повідомили, чому потяги їздять практично порожніми.