ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 17:27
В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео) Депо "Украинской железнодорожной скоростной компании" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Крупнейшим и самым современным депо Укрзализныци является "Украинская железнодорожная скоростная компания". В частности, данное депо насчитывает 14 электропоездов и два вагонных состава локомотивной тяги. Также каждый поезд по прибытии отправляется на мойку.

Об этом сообщили на Youtube-канале "Железные магистрали".

Так, во время экскурсии, чтобы доехать до депо, необходимо воспользоваться одним из поездов. Отмечается, что можно было зайти в кабину управления поезда и внимательно осмотреть место машиниста и узнать много нового и интересного.

К тому же во время поездки стюарты проверяли у пассажиров билеты и следили за порядком в вагонах.

В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)Во время экскурсии все желающие могли зайти в кабину поезда (скрин с видео)

Прибыв на предприятие поезд двинулся на мойку. Это один из первых этапов сервисного обслуживания поездов. В процессе мытья кузова применяются специальные растворы, чтобы смыть пыль и грязь. В конце вагоны проходят через поток воздуха, чтобы осушить кузов.

В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)Мытье поезда (скрин с видео)

Далее поезд едет до накрытого помещение, где его пропускают через смотровую эстакаду и на начальном этапе проверяют вагоны на наличие каких-либо дефектов.

Отмечается, что на сегодня парк подвижного состава УЗШК насчитывает 14 электропоездов и два вагонных состава локомотивной тяги. В частности, это поезда "Hyundai Rotem" производства южной Кореи, украинские электропоезда "Тарпан" и двухэтажные поезда "Skoda".

В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)Парк Украинской железнодорожной скоростной компании (скрин с видео)

По технике безопасности все технические специалисты, которые работают с подвижным составом, одевают каски и яркие жилеты

В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)Все технические работники депо носят специальную одежду (скрин с видео)

Кроме того, в вагонах есть специальные емкости, которые наполняют песком. Его применяют в случае буксования колесных пар. Для етого песок используют исключительно специальной марки.

Когда поезд выезжает в рейс, то он находится под контролем в центральной диспетчерской депо. Сюда поступает информация о технических параметрах поезда.

В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)Центральная диспетчерская депо (скрин с видео)

Ранее мы сообщали, что УЗ назначила еще шесть дополнительных поездов на новогодние праздники.

Также мы писали, что "Укрзализныця" запустит Буковельский экспресс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
17 декабря - день святой Варвары: что строго запрещено сегодня делать, приметы
17 декабря - день святой Варвары: что строго запрещено сегодня делать, приметы