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В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)

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П'ятниця 17 грудня 2021 17:27
В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео) Депо "Української залізничної швидкісної компанії" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Найбільшим і найсучаснішим депо Укрзалізниці є "Українська залізнична швидкісна компанія". Зокрема, дане депо налічує 14 електропоїздів і два вагонні склади локомотивної тяги. Також кожен потяг після прибуття вирушає на мийку.

Про це повідомили на Youtube-каналі "Залізні магістралі".

Так, під час екскурсії, щоб доїхати до депо, необхідно скористатися одним із поїздів. Зазначається, що можна було зайти до кабіни управління поїзда та уважно оглянути місце машиніста та дізнатися багато нового та цікавого.

До того ж під час поїздки стюарти перевіряли у пасажирів квитки та стежили за порядком у вагонах.

В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)Під час екскурсії усі охочі могли зайти до кабіни поїзда (скрін з відео)

Прибувши на підприємство поїзд рушив на мийку. Це один з перших етапів сервісного обслуговування поїздів. У процесі миття кузова застосовуються спеціальні розчини, щоб змити пил та бруд. Вкінці вагони проходять через потік повітря, щоб осушити кузов.

В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)Миття потягу (скрін з відео)

Далі поїзд їде до накритого приміщення, де його пропускають через оглядову естакаду і на початковому етапі перевіряють вагони на наявність будь-яких дефектів.

Зазначається, що на сьогодні парк рухомого складу УЗШК налічує 14 електропоїздів і два вагонні склади локомотивної тяги. Зокрема, це поїзди "Hyundai Rotem" виробництва південної Кореї, українські електропоїзди "Тарпан" та двохповерхові поїзди "Skoda".

В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)Парк Української залізничної швидкісної компанії (скрін з відео)

За технікою безпеки всі технічні фахівці, які працюють з рухомим складом, одягають каски та яскраві жилети

В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)Усі технічні працівники депо носять спеціальний одяг (скрін з відео)

Окрім того, у вагонах є спеціальні ємкості, які наповнюють піском. Його застосовують у разі буксування колісних пар. Для цього пісок використовують виключно спеціальної марки.

Коли поїзд виїжджає у рейс, то він знаходиться під контролем у центральній диспетчерській депо. Сюди надходить інформація про технічні параметри поїзда.

В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)Центральна диспетчерська депо (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що УЗ призначила ще шість додаткових поїздів на новорічні свята.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" запустить Буковельський експрес.

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Укрзалізниця
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