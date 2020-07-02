В сети показали потрясающую работу ВСУ: уничтожили систему противника (видео)

24 ОМБр уничтожила вражескую дорогостоящую систему видеонаблюдения
В сети показали, как 24 ОМБр уничтожила вражескую дорогостоящую систему видеонаблюдения боевиков.
Бойцы бригады сделали выстрел и с помощью ПТУР уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, которая позволяла оккупантам вести прицельный артиллерийский огонь по украинским военным, а также осуществлять сопровождение диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.
Армия ВСУ нанесла удар по боевикам (facebook.com/24th.brigade)
В комментариях украинцы поддержали наших бойцов, сделали им комплименты и пожелали, чтобы война скорее закончилась.
Как мы ранее писали, на Донбассе на фронте погибли в июне четверо украинских военных, а за первый месяц лета в штабе ВСУ насчитали 46 раненых бойцов в результате обстрелов оккупантов.
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Автор: Людмила Жукова