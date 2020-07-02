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У мережі показали приголомшливу роботу ЗСУ: знищили систему противника (відео)

STYLERЖиття    02.07.2020 - 14:26
У мережі показали приголомшливу роботу ЗСУ: знищили систему противника (відео)
Потужну роботу ВСУ показали на відео (колаж РБК-Україна)

24 ОМБр знищила ворожу дорогу систему відеоспостереження

У мережі показали, як 24 ОМБр знищила ворожу дорогу систему відеоспостереження бойовиків.

Бійці бригади зробили постріл і з допомогою ПТКР знищили дорогу систему відеоспостереження, яка дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українським військовим, а також здійснювати супровод диверсійно-розвідувальних груп, які останнім часом активізувалися по всій Світлодарській дузі. Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.

Армія ВСУ завдала удару по бойовиках (facebook.com/24th.brigade)

В коментарях українці підтримали наших бійців, зробили їм компліменти і побажали, щоб війна швидше закінчилася.

  • Героям слава! Повертайтеся якнайшвидше живими і неушкодженими. Нехай закінчується вже ця війна...
  • Героям Слава, красиво повертайтесь якнайшвидше живими додому. Ми вас чекаємо.
  • Це неймовірно. Пишаюся королівськими піхотинцями. Слава Україні.
  • Сила і міць! Дуже радій бачіті перемоги своєї рідної бригади! Слава 24-тій!

Як ми раніше писали, на Донбасі на фронті загинули в червні четверо українських військових, а за перший місяць літа в штабі ЗСУ нарахували 46 поранених бійців в результаті обстрілу окупантів.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Збройні сили України
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