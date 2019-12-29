В сети показали первый обед пленных украинцев на свободе: что они ели

Обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО состоялся 29 декабря по формуле 120 от Киева и 80 от боевиков "Л/ДНР". Это происходило на КПВВ "Майорск" под Горловкой. На территории обмена установили шатер, где бывшие узники смогли пообедать. Кормили их полевой кухней. Среди присутствующих был замечен советник секретаря РНБО Сергей Сивохо.

Фотографии трапезы появились в Telegram-канале PavlovskyNews. Судя по снимкам, на столе была пицца, минеральная вода, сладости, фрукты и бутерброды.

Чем кормили бывших пленных (фото: PavlovskyNews.)

Чем кормили бывших пленных (фото: PavlovskyNews.)

Напомним, что украинцев перевезли на КПВВ "Майорское" из Горловки, вечером 29 декабря они приземлятся в аэропорту Борисполя.

В список по обмену попали пятеро экс-"беркутовцев", проходивших по делу расстрелов на Майдане, а ни один крымский военнопленный не попал в перечень.

Также в рамках обмена пленными Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.